Дарья Мороз о браке: «Чувства ничем не застолбишь — ни кольцами, ни клятвами»

37-летнюю актрису Дарью Мороз спросили, выйдет ли она снова замуж после развода с режиссером Константином Богомоловым (для нее это был второй брак). Судя по ответу звезды, она сказала скорее «нет», чем «да».

«Я где-то прочитала, что свадьба — это трансляция в мир смерти любви, как ни странно прозвучит. Это желание «застолбить» свои чувства. Думаю, это очень точно. Кому-то хочется побыть в статусе «замужняя женщина», но по факту штамп в паспорте ничего не гарантирует», — цитирует женщину издание WomanHit.

Дарья призналась, что их свадьба с Константином состоялась больше потому, что она ждала ребенка, и пара решила, что так будет «проще с документами». Мороз с улыбкой вспомнила, как Богомолов попросил ее узнать свободные даты в загсе. Изначально она предложила ему восьмое число, но режиссер отмахнулся, сказав, что восьмерка — символ бесконечности.

«Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно: чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают. Всякое бывает, и ничем их не застолбишь — ни кольцами, ни клятвами», — резюмировала актриса.

В том же интервью у Дарьи спросили, встречается ли она с кем-нибудь на начало 2021 года, но артистка отказалась комментировать этот момент, сославшись на то, что не хочет делать пиар на личных отношениях.

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