«Я ненавижу 14 февраля»: продюсер Лободы высказалась о Дне святого Валентина

После выхода фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» продюсер картины Нателла Крапивина (более известная как продюсер Светланы Лободы и создатель передачи «Орел и решка», а также популярный клипмейкер) дала интервью сайту Teleprogramma.pro.

Журналисты спросили 38-летнюю женщину, снявшую несколько чувственных клипов для Лободы и «Ночных снайперов», как она относится ко Дню святого Валентна.

«Я ненавижу 14 февраля, не понимаю, о чем этот день. Мне кажется, любовь нужно праздновать каждый день, она совершенно точно никакими календарями не может быть обозначена», — выразила свою позицию продюсер.

Напомним, что традиция праздновать День всех влюбленных пришла в Россию с Запада, где в католической традиции принято почитать мученика Валентина Римского, который, по легенде, тайно венчал влюбленных. Стоит ли отмечать этот праздник или нет, россияне спорят каждый год, точно так же, как и в ситуации с Хеллоуином. Тем не менее, у молодежи остается популярным дарить в этот день подарки и валентинки своим возлюбленным.

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