Недавно в Сети появилась запись предложения руки и сердца Насте Каменских. В ролике можно увидеть, как шоумен Потап делает признание в любви поп-исполнительнице.
Напомним, долгое время Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, был просто другом украинской артистки. Однако в мае 2019 года знаменитости стали больше, чем просто коллеги и приятели. Пара сыграла свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов Киева.
Потап в белой рубашке и черном пиджаке взял в руки огромный букет ромашек и преподнес возлюбленной кольцо со словами:
«В этот замечательный день я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?».
Настя была приятно удивлена. Она не ожидала, что избранник устроит ей такой сюрприз, поэтому расплакалась от счастья. Потапу она дала утвердительный ответ, а после поцеловала возлюбленного.
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