Недавно в Сети появилась запись предложения руки и сердца Насте Каменских. В ролике можно увидеть, как шоумен Потап делает признание в любви поп-исполнительнице.

Напомним, долгое время Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, был просто другом украинской артистки. Однако в мае 2019 года знаменитости стали больше, чем просто коллеги и приятели. Пара сыграла свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов Киева.