Поклонники артистов смогли увидеть, как проходила торжественная церемония бракосочетания. К слову, само предложение руки и сердца могли наблюдать только близкие молодоженов. Однако на днях видеозапись этого события была обнародована в Сети.

Потап в белой рубашке и черном пиджаке взял в руки огромный букет ромашек и преподнес возлюбленной кольцо со словами:

 «В этот замечательный день я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?».

Настя была приятно удивлена. Она не ожидала, что избранник устроит ей такой сюрприз, поэтому расплакалась от счастья. Потапу она дала утвердительный ответ, а после поцеловала возлюбленного.