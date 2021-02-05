Парапсихолог указала на роковую ошибку, совершенную вдовой Ланового на кладбище

Вдова Василия Ланового совершила на кладбище роковую ошибку. После похорон актера Ирина Купченко не смогла оставить траурный портрет любимого на могиле.

Несмотря на все уговоры, суеверия и предупреждения, женщина забрала его домой и теперь в опасности, уверена психотерапевт, профайлер, парапсихолог Мирослава Буш.

больше по теме Василий Лановой так и не смог до конца оправиться от загадочной смерти младшего сына в 37 лет Официальной версией ухода из жизни Сергея считается сердечная недостаточность.

Специалист предостерегает от подобных решений, так как вещи, принесенные с кладбища, углубляют горе человека.

«Смерть они не притягивают – это выдумка, а вот энергию забирают. Человек начинает болеть, причем эти проблемы на уровне психосоматики. По медицинским показателям он может быть здоровым, но при этом чахнуть на глазах», — говорит Буш в беседе с ФАН.

Что касается непосредственно фото с могилы, то забирать его нельзя до тех пор, пока не будет установлен памятник усопшему. Если же родным тяжело расстаться с портретом, то лучше напечатать еще один и поставить дома с черной лентой. Но и здесь нужно соблюдать меру.

Если напоминаний будет слишком много, человеку сложнее пережить потерю. А вот суеверие о том, что нельзя хранить фотографии умерших, Мирослава Буш называет «величайшей глупостью».

«Фотография ушедшего человека- это память, это связь с родом» — утверждает специалист.- «А вот традицию ставить у портрета водку и хлеб лучше забыть. Водка – это источник проблем. Лучше заменить ее на икону и свечу, но не забывать о пожарной безопасности».

Василий Лановой умер 28 января 2021 года. Прощание с ним прошло 1 февраля в Театре имени Вахтангова, в котором народный артист СССР служил более 60 лет. Проводить в последний путь знаменитого актера пришли его близкие, друзья, коллеги, политики и простые поклонники, сообщает телеканал «360».

Смотрите также