Симона Юнусова объяснила, почему воспитывает внучку, а сына Решетовой игнорирует

Мама рэпера Тимати по популярности немногим уступает сыну. Пока артист занимается творчеством, она помогает воспитывать внуков.
Младший наследник Тимати, которого ему подарила модель Анастасия Решетова, нечастый гость в доме у бабушки. А вот внучка Алиса, мама которой так же рассталась с исполнителем, регулярно навещает бабулю. Именно на девочке бабушка Симона проверяет свои теории успешного воспитания.
Симона признается, что если бы была столь опытна в молодости, то воспитала сыновей по-другому. Взять хотя бы внучку: под бабушкиным руководством Алиса занимается спортом, с легкостью делает вертикальную растяжку и демонстрирует свою гибкость.
«Всем же интересно, как заставить ребенка делать что-то с полной отдачей? Заметили, что не так в этом вопросе? Меня смущает в нем слово заставить. Заставлять бесполезно», — уверена женщина.
Многим подписчикам эта тема оказалась близка. В комментариях одни с удовольствием делятся историями из собственного детства и дают советы, как вырастить из девочки отличницу и будущую чемпионку.
Но часто в адрес знаменитой бабушки летят упреки. Ее обвиняют, что она не общается с внуком.
«У вас столько внучки в ленте и очень-очень мало внука, это как-то странно что ли…» — пишут в комментариях.
Симона не игнорирует такие выпады. Намекает, что жизнь — это не только картинка в соцсети.
«С Алисой я повожу много времени, а с Ратмиром — нет. Жизнь складывается по-разному», — говорит Симона.
Так же подписчиков интересует, почему мать Алисы Алена Шишкова отдыхает на Мальдивах без дочери?
Но в этом случае Симона предпочла оставить любопытствующих без ответа.
Тем временем Тимати будет очередным холостяком на канале ТНТ. В новом сезоне проекта «Холостяк» именно за его сердце будут сражаться невесты. А вот зрители восприняли выбор телеканала неоднозначно и даже негативно, пишет ФАН.