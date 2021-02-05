Симона Юнусова объяснила, почему воспитывает внучку, а сына Решетовой игнорирует

Дочка Тимати от Алены Шишковой регулярно гостит у бабушки, а вот сын Анастасии Решетовой почти не появляется.

Мама рэпера Тимати по популярности немногим уступает сыну. Пока артист занимается творчеством, она помогает воспитывать внуков.

Младший наследник Тимати, которого ему подарила модель Анастасия Решетова, нечастый гость в доме у бабушки. А вот внучка Алиса, мама которой так же рассталась с исполнителем, регулярно навещает бабулю. Именно на девочке бабушка Симона проверяет свои теории успешного воспитания.

Симона признается, что если бы была столь опытна в молодости, то воспитала сыновей по-другому. Взять хотя бы внучку: под бабушкиным руководством Алиса занимается спортом, с легкостью делает вертикальную растяжку и демонстрирует свою гибкость.

«Всем же интересно, как заставить ребенка делать что-то с полной отдачей? Заметили, что не так в этом вопросе? Меня смущает в нем слово заставить. Заставлять бесполезно», — уверена женщина.

Многим подписчикам эта тема оказалась близка. В комментариях одни с удовольствием делятся историями из собственного детства и дают советы, как вырастить из девочки отличницу и будущую чемпионку.

Но часто в адрес знаменитой бабушки летят упреки. Ее обвиняют, что она не общается с внуком.

«У вас столько внучки в ленте и очень-очень мало внука, это как-то странно что ли…» — пишут в комментариях.

Симона не игнорирует такие выпады. Намекает, что жизнь — это не только картинка в соцсети.

«С Алисой я повожу много времени, а с Ратмиром — нет. Жизнь складывается по-разному», — говорит Симона.

Так же подписчиков интересует, почему мать Алисы Алена Шишкова отдыхает на Мальдивах без дочери?

Но в этом случае Симона предпочла оставить любопытствующих без ответа.

Тем временем Тимати будет очередным холостяком на канале ТНТ. В новом сезоне проекта «Холостяк» именно за его сердце будут сражаться невесты. А вот зрители восприняли выбор телеканала неоднозначно и даже негативно, пишет ФАН.

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