Неожиданное откровение: Влад Кадони заговорил о женитьбе

Теперь поклонники гадают: шутил ли Кадони или говорил о своих намерениях серьезно.

Харизматичный ведущий «Дома-2» Влад Кадони — известный холостяк. Но недавно на шоу «Бородина против Бузовой» он вдруг разоткровенничался на тему женитьбы.

Свою личную жизнь Кадони держит в большой тайне. На вопросы прессы отвечает загадками и не подтверждает, свободно его сердце или занято. Но, судя по всему, кандидатка на роль жены имеется. Дело за малым: дождаться момента и сделать предложение.

Это Ольга Бузова. Сердце самой завидной невесты страны сейчас свободно, хотя на новую любовь она явно пока не настроена. Разрыв с Давидом Манукяном дался ей крайне тяжело.

«Мы договорились, что до 40 я буду тебя хотеть, и если оба никого не найдем, то поженимся», — удивил Бузову Кадони.

Ведущих давно связывает крепкая дружба, но, похоже, отношения имеют все шансы перейти в новую плоскость.

«Оль, я тебя хочу. А что в этом такого? Тебя что, хотеть нельзя? Это же абсолютно нормально», — шокировал Бузову мужчина.

Смелое заявление Ольга Бузова пока оставила без комментариев, но поклонники знаменитостей явно были бы не против, если девушка согласилась стать женой Влада Кадони, сообщает 5-tv.ru.

К слову, до сорока лет певице осталось пять. Этого явно хватит, чтобы восстановиться после разрыва с блогером и в несколько раз увеличить свое состояние.

Ранее Влад Кадони поделился с подписчиками,что из-за CoViD-19 на время карантина он был вынужден закрыть свой салон красоты, пишет сайт OA.

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