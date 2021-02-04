Татьяна Буланова прокомментировала роман с женатым футболистом

Татьяна Буланова замечена в компании бывшего игрока «Зенита» Владимира Быстрова. Поклонники тут же решили, что кадр, на котором просматриваются «признаки влюбленности», свидетельствует о тайном романе пары.

больше по теме Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости после начала отношений с новым возлюбленным Исполнительница с любимым человеком отправилась на отдых в Карелию.

Увидев эти домыслы, исполнительница не стала молчать и высказала все, что думает по данному поводу. Татьяна Буланова напомнила, что у Быстрова есть жена.

А то, что она побывала вместе со спортсменом на рыбалке, ничего не значит — это просто зимний отдых.

Буланова призналась, что с Быстровым ее связывает очень многое. Например, 17 лет крепкой, настоящей дружбы, сообщает 5-tv.ru.

«Ну что вы! У Владимира Быстрова замечательная жена, они уже счастливы много лет. Мы с ним просто очень давно дружим!» — опровергла новости о «тайном» романе Татьяна. View this post on Instagram A post shared by Татьяна Буланова (@buslya)

Татьяна Буланова была замужем дважды. Ее первый возлюбленный — звукорежиссер и, по совместительству, личный продюсер артистки Николай Тагрин. Вместе они прожили 13 лет, в браке родился сын Александр.

В 2005 году супруги решили «не мучить» друг друга, так как между ними исчезла искра. Татьяна и Николай сохранили хорошие отношения.

В том же году артистка вышла замуж второй раз за футбольного тренера Владислава Радимова. Пара была вместе 11 лет, в браке родился сын Никита. Но в 2016 году супруги развелись. С тех пор о личной жизни Татьяны мало что известно, но недавно она поделилась кадрами с совместной зимней рыбалки с Владимиром Быстровым, пишет сайт Актуальные новости.

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