«От себя такое надо убирать…»: Успенская дала понять, почему решила развестись с мужем

Любовь Успенская прожила с супругом Александром Плаксиным целых 33 года. Она в России — занимается карьерой, он в США — вместе с дочерью Татьяной. Но, как оказалось, много лет супруги не общались и теперь пришло время поставить точку.

«Королева шансона» решила развестись с мужем. Она оповестила поклонников, что скоро станет свободной женщиной. Причин для развода много: претензии мужа и жены друг к другу, финансовые передряги, даже постоянные конфликты артистки с дочерью Татьяной внесли свой вклад в данное решение.

Успенская уверена, что Александр, чтобы завоевать расположение дочери, помогал доставать наркотики.

«Как ты можешь жить с тем, что ты натворил? Это все твоя вина, что случилось с Таней!» — эмоционально высказывается артистка.

Спустя годы Любовь Успенская вынуждена признать, что допустила целый ряд фатальных ошибок в супружеской жизни. В том числе, и то, что не заключила брачный договор.

Ведь основной доход семьи обеспечивала именно она. Впереди суды и раздел многомиллионного имущества. А именно: дом в Америке, особняк в Подмосковье, банковские счета и дорогие автомобили. По закону, супруг вправе претендовать на часть этого имущества, сообщает 5-tv.ru.

«Была бы я поумнее, когда выходила замуж 30 лет назад, я бы еще и брачный контракт подписала», — делится певица.

Коллеги и друзья Успенской на ее стороне, сообщает сайт OA.

«Он — альфонс. И вообще никакой поддержки он ей не оказывал, никакой любви она не видела», — поделилась своим мнением телеведущая Дана Борисова.

Певица Анастасия Крайнова тоже не осталась безучастной к проблеме Успенской:

«Что пошли за мужики, блин! Альфонсы только и все. Или они за счет девочек выходят и становятся звездами, или они за счет них живут».

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