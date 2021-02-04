«Ему так нужно было»: Анна Калашникова призналась, что не держит зла на Прохора Шаляпина

Актриса и певица Анна Калашникова дала большое интервью о своей творческой карьере. Несмотря на то, что она с 17 лет активно пыталась попасть в кино и цеплялась за каждую роль, известность пришла к ней только после романа с певцом Прохором Шаляпиным, о котором было объявлено в телешоу в конце 2014 года. Артист тогда заявил, что уйдет от своей жены Ларисы Копенкиной, потому что Анна беременна от него. Позже оказалось, что это не его ребенок.

Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» спросила у Калашниковой, какие на самом деле чувства были между ней и Прохором.

«У нас был не пиар, точно, сразу говорю. Получилось как: меня бросил отец ребенка, а мы с Прохором до этого все время были на одних общих мероприятиях, он меня поддержал, мы сдружились. Я ему рассказала все, как есть, что я беременна, а он говорит: «Слушай, а я так хочу ребенка! Я так мечтаю, чтобы у меня был ребенок!» — вспоминает Анна.

По ее словам, она встречалась с Шаляпиным, но была практически уверена, что носит под сердцем не его ребенка. А певец, в свою очередь, загорелся идеей стать отцом. Калашникова призналась, что они немного «подкрутили» эту историю, чтобы Прохор предстал на шоу в лучшем свете, а потом он откровенно подставил ее с тестом на ДНК, чтобы выжать из этой ситуации больше денег.

Когда у певицы спросили, жалеет ли она о том, что ввязалась в этот роман, Анна ответила, что ее репутация, конечно же, пострадала, но женщина, все равно, благодарна, скандальному артисту. Даже сейчас они общаются на позитивной ноте.

«Ему так нужно было. Я была красивая и обеспеченная. Я не знала, что у него ко мне другой интерес. Понимаешь, я поверила, что он действительно хочет, чтобы у нас был ребенок, хочет на мне жениться, а я одна…» — призналась Анна.

Она подтвердила, что была влюблена в Прохора. По словам Калашниковой, Шаляпин даже клялся перед ее родителями, что примет новорожденного ребенка, как своего, и женится на ней. Девушка верила певцу, они даже ходили в ЗАГС. Но после того, как вскрылась история с телешоу, она не стала записывать своего сына на Прохора.

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