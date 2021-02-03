Многодетный отец Роман Жуков намерен отобрать у экс-жены младшего сына

А пока мужчина решает вопросы по месту жительства ребенка, банк намерен отобрать у артиста ипотечную квартиру.

Артисту Роману Жукову сегодня приходится нелегко. Недавно он женился, но наслаждаться тихим семейным счастьем мешают заботы из прошлой жизни. Там остались жена, семеро детей и проблемная ипотека.

В итоге банк требует вернуть долг, а это без малого почти восемь миллионов рублей. Скоро по этому вопросу состоится суд, а мужчина озабочен другими делами. Он тоже обратился в суд, но исковые требования заявлены к экс-супруге Елене.

Артист просит определить с кем из родителей будет жить младший сын пары Стивен Энтони. По словам певца, женщина не дает ему видеться с мальчиком, хотя он получил такое право по суду.

«Проблемы с ипотекой появились, когда отменились выступления. Никаких гастролей не было, а кредитные каникулы мне не положены, потому что их давали только тем, у кого долг не превышал 4,5 миллиона рублей, а у меня почти 9 было», — говорит Жуков в беседе с ФАН.

Сейчас он настаивает, что нужно поскорее продавать проблемную недвижимость пока на нее не наложили арест. По его подсчетам, можно продать жилье за 11 миллионов рублей.

У экс-супругов осталась еще одна квартира, которая стоит 14,9 миллионов рублей. После погашения долга перед банком на руках останется 16 миллионов рублей.

«На них можно купить очень приличную недвижимость. А она сейчас останется в однушке со всеми детьми! Бывшая жена не хочет продавать жилье, ее кто-то убедил, что квартиру не отберут, потому что туда вложены деньги маткапитала», — возмущается Жуков.

Другая забота не связана с финансовыми обязательствами. Причиной раздора между экс-супругами стал младший сын.

Роману категорически не нравится то, что мать мешает общению отца и ребенка.

«Есть решение суда, но мне не дают видеться с ребенком. Надеюсь, что суд решит этот вопрос», — заключил исполнитель.

В январе в семье Романа разгорелся скандал. Спустя пять месяцев после второй свадьбы, Елена заявила, что ждет от исполнителя восьмого ребенка. Эта новость повергла в шок и самого многодетного отца и его молодую жену — модель Ольгу Илларионову. Роман заверял, что никакого отношения к беременности Елены не имеет и доказать этот факт удалось с помощью детектора лжи, сообщает Пятый канал.

Смотрите также