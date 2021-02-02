«Ужасное искажение реальности»: Мэрилин Мэнсон ответил на обвинения в домашнем насилии

По словам рокера, все, что он делал со своими партнершами, было согласовано с ними.

Американский рок-стар Мэрилин Мэнсон не заставил себя долго ждать и ответил на обвинения в издевательствах, поступивших со стороны его бывшей невесты, актрисы Эван Рейчел Вуд. 52-летний музыкант сделал это «зеркально» — постом в Instagram с текстом.

«Очевидно, что мое искусство и моя жизнь долгое время были магнитом для споров, но эти недавние заявления обо мне — ужасное искажение реальности, — заявил мужчина. — Мои интимные отношения всегда были полностью согласованными с партнерами-единомышленниками. Независимо от того, как и зачем — другие теперь предпочитают искажать прошлое, вот в чем правда».

Актриса Эван Рейчел Вуд, похоже, решила жестоко отомстить бывшему возлюбленному. Она не только во всеуслышание обвинила его в домашнем насилии, но и собрала истории других девушек, которые заявили об издевательствах Мэнсона. В частности, ее поддержала еще одна несостоявшаяся невеста рок-звезды — актриса Роуз Макгоуэн.

После этого музыкальный лейбл, записывавший песни рокера, отказался с ним работать. Мэнсон просто вынужден был сделать заявление.

Напомним, что бывшая супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз перед разводом тоже говорила о наличии насилия в их семья. Сейчас рокер женат на фотографе Линдси Юсич.

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