«Нет никого, с кем мне было бы веселее»: жена трогательно поздравила Тимберлейка с юбилеем

Залог долгого и счастливого брака в том, что обоим супругам весело вместе. Об этом ярко свидетельствуют отношения американского певца Джастина Тимберлейка и его жены, актрисы Джессики Бил.

31 января мужчине исполнилось 40 лет и, по традиции, вторая половинка трогательно поздравила именинника с юбилеем в Instagram. Женщина выложила несколько забавных фотографий с Джастином, на которых видно, как супруги любят веселиться и дурачиться, без всяких чопорных семейных ритуалов. Например, на день рождения Тимберлейк получил не шикарный торт, а пирамидку из оладьев, посыпанную клубникой и смородиной. И сидел за столом в майке и кепке, украшенной бутафорской короной.

«Нет никого, с кем мне было бы веселее, с кем бы я могла больше смеяться, более глубоко чувствовать и иметь больше воспоминаний. Я благодарю тебя сегодня, детка. И желаю тебе самого творческого и насыщенного года», — подписала снимки Джессика.

Напомним, что звезды состоят в браке с 2012 года, а их отношения насчитывают уже почти 13 лет. У пары подрастает сын Сайлас, а летом 2020-го родился еще один наследник, которого родители скрывали от публики на протяжении полугода.

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