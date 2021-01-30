«Выгляжу, как Джулиан Вакки»: Арсений Шульгин похвастался подарком от жены

Молодой предприниматель Арсений Шульгин рассказал в одной из последних Stories личного блога о сюрпризе возлюбленной. Знаменитость получил в качестве подарка атласный костюм для сна.

Младший сын исполнительницы Валерии после трудного рабочего дня всегда спешит домой к любимым жене и дочке. Напомним, что в начале января этого года Арсений стал папой.

Лиана Шульгина начала баловать избранника еще до свадьбы. Девушка выполняла любые кулинарные прихоти Арсения: готовила ему тирамису и гуляш из оленины. Талантами будущей жены знаменитость хвастался перед своими поклонниками. К слову, бывший пианист любит продемонстрировать, как ему повезло со спутницей жизни. Недавно он запечатлелся в черной шелковой пижаме с белоснежной строчкой на манжетах. Такая обновка появилась в гардеробе Шульгина благодаря Лиане.

«Выглядит по-царски. Я вообще выгляжу, как Джулиан Вакки. Ну, топовая же пижамка?», — спросил своих подписчиков Арсений.

Бизнесмен призналася, что пока был занят рабочими делами, жена решила преподнести ему небольшой презент. Ранее Лиана признавалась, что не может устоять от покупки уютных вещей для дома. Девушка решила, что шелковый костюм для сна станет настоящим украшением ее мужчины.

«Потому что ты царь», — оценила наряд Шульгина.

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