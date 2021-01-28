«Забываем смотреть друг другу в душу»: Слуцкая высказалась об официальной регистрации брака

По мнению известной фигуристки, штамп в паспорте совсем не важен для взаимоотношений мужчины и женщины.

Именитая фигуристка Ирина Слуцкая не считает поход в ЗАГС и штамп в паспорте обязательными элементами счастливого брака и отмечает, что многие женщины питают иллюзии перед официальным замужеством.

«Уверена, если мужчина дорожит своей женщиной, а женщина своим мужчиной, то даже без похода в ЗАГС они будут вместе до последних своих дней. Я знаю много счастливых пар, которые рожают по трое-пятеро детей и при этом не находятся в официальном браке», — написала 41-летняя спортсменка в своей колонке на сайте Letidor.

По словам Слуцкой, многие женщины ошибочно считают, что штамп в паспорте защитит их от расставаний и измен. Утверждение о том, что официальный брак укрепляет отношения она считает чушью.

Спортсменка призналась, что в своем первом браке мечтала о красивой свадьбе и кольце на пальце, а во втором ощущения были несколько иными. Она уже не стремилась в ЗАГС и даже оттягивала этот момент, зная, что он ничего не изменит в ее отношениях с мужчиной. Даже если бы ее нынешний супруг вообще отказался от официального скрепления брака, она бы совсем не расстроилась.

«Мы забываем смотреть друг другу в душу, а поэтому зацикливаемся только на моменте регистрации отношений. Вот в чем проблема!» — уверяет Ирина.

Она посоветовала женщинам смотреть не на бумаги, а на самого мужчину — насколько он будет хорошим отцом и спутником по жизни. И, конечно же, знаменитая мама высказалась против того, чтобы зачать ребенка ради замужества.

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