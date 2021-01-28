«Сошлись на чистой «химии»: Антон и Елена Хабаровы раскрыли секреты своего крепкого брака

Актерская семья Антона и Елены Хабаровых имеет красивую историю любви. Они были однокурсниками в Щепкинском училище и поженились сразу, как закончили его. Супруги вместе уже 20 лет, обзавелись двумя детьми, но их отношения все еще не потеряли свою страсть. Об этом пара рассказала в свежем интервью.

«Я считаю, что сейчас они (отношения. — Прим. авт.) намного лучше, чем были когда-то, потому что мы восхищаемся достоинствами друг друга, но привыкли к недостаткам, а это тоже важно. Раньше Лена обижалась на что-то, а сейчас понимает, что незачем мне в сотый раз указывать на то же самое. Несовершенства невозможно исправить, и они нас уже не раздражают», — поделился Антон с изданием WomanHit.

По его словам, в их браке муж и жена дают друг другу достаточно свободы и не требуют постоянно внимания друг от друга. Елена даже может толком не знать, в каком городе сегодня находится ее супруг со своим безумным графиком съемок.

«Могу спросить, как дела, получить ответ: «Все нормально, я спать». А когда у нас только начинались отношения, они были созависимыми, и связь была постоянной», — рассказала актриса.

Для звездных супругов разъезд по разным городам — это повод, чтобы соскучиться, а не думать об изменах. Они поделились, что как-то оказались разделены и не имели возможности созваниваться по телефону, поэтому по старинке писали друг другу письма, и каждый раз с нетерпением ждали почтальона.

Артисты рассказывают, что до сих пор испытывают друг к другу сильное влечение и, конечно же, испытывают ревность, но стараются не превращать ее в манию. Скандалы и ссоры в звездной семье тоже бывают, но 20-летний опыт отношений помог паре ни разу не дойти до расставания.

«Мне кажется, мы сошлись на чистой «химии», все остальные точки соприкосновения нашли потом», — с улыбкой комментирует Елена.

Она отметила, что по прошествии лет они с мужем выработали одинаковое отношение к жизни. Им могут нравиться разные вещи, но нравственные позиции всегда совпадают.

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