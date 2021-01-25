«Мы были лучшими друзьями»: Виктор Добронравов раскрыл секрет своего крепкого брака

Представитель актерской династии женат уже десять лет и умудряется избегать семейных конфликтов.

37-летний актер Виктор Добронравов уже десять лет женат на своей супруге Александре, которую знает еще со школы, у пары подрастают две дочери. В недавнем интервью звезду театра и кино спросили, случались ли у него со второй половинкой кризисные моменты за такой внушительный срок.

«Мы еще на свадьбе шутили, что все кризисы у нас уже позади, потому что к этому моменту мы были лучшими друзьями, нам не нужно было тратить время на то, чтобы узнать друг друга поближе. В целом все протекает очень гармонично. Может, кризисы еще впереди, кто знает», — ответил актер журналу Ok Magazine.

Виктор добавил, что в семейной жизни он может быть импульсивным, но при этом весьма отходчивый. Держать на кого-то обиду мужчина считает глупостью.

Он назвал свой брак, начавшийся с крепкой дружбы, удачей, но для продолжения везения отметил, что необходимо постоянно прикладывать усилия.

«Рано или поздно все равно произойдет какая-то стагнация, это тоже закон жизни. Просто нужно работать над собой, расти», — сказал Добронравов.

Артист добавил, что ему радостно проводить время с дочками и видеть, как они растут. Напомним, что вы можете увидеть его в новом фильме-катастрофе «Огонь», что вышел в прокат в конце декабря.

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