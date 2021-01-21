«Я физически не могла двинуться»: Цымбалюк-Романовская вспомнила первую встречу с Джигарханяном

Скандально известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская влюбилась в актера Армена Джигарханяна, когда ей было всего 16 лет. По словам женщины, эти чувства живы в ней и до сих пор.

Артистка впервые увидела будущего супруга, когда он приехал с гастролями в Киев. Он поразил ее своей игрой. Девушка стала посещать каждый доступный спектакль с его участием, но за кулисы не рвалась. Став постарше, она упросила своего знакомого администратора в театре устроить им встречу. Та сказала, что нужно написать актеру записку и оставить свой номер телефона. В итоге Джигарханян сам позвонил Романовской и пригласил ее выпить чаю в гримерке.

«Я влипла в стул, и было ощущение, что я ничего не слышу. Я физически не могла двинуться, — вспомнила тот день пианистка во время интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!». — У него очень мощная энергетика, а когда еще в маленьком помещении…»

По словам Романовской, в тот раз Джигарханян просто для нее о чем-то порассуждал, для него тогда она была всего лишь ребенком, хотя ей уже исполнился 21 год. После этой встречи девушка уже не смотрела на других мужчин с романтическим интересом: ей хотелось быть рядом именно с Арменом Борисовичем. Позже она стала приезжать к нему в Москву, и их отношения быстро вышли за рамки общения звезды и поклонницы. Но женщина уверяет, что никогда не тянула актера в брак.

«Сначала я ждала, пока с ним познакомлюсь. Потом мы восемь лет просто встречались. Он не собирался разводиться, и я никогда не задавала ему этот вопрос. Потому что я понимала, что ему так спокойно, что где-то есть жена…» — вспоминает Виталина.

Когда сам актер понял, насколько он привязался к молодой пианистке, он на год прекратил с ней общаться. А девушка приехала учиться в Москву и продолжила ждать. Затем мужчина позвонил сам, и после они уже не расставались.

Жить вместе они стали с 2010 года, тогда Виталине пришлось взять на себя заботу о здоровье мужчины после его второго инсульта. Сначала Джигарханян принял важное решение развестись с Татьяной Власовой, потом ждал, пока пройдет суд, и в итоге спросил у молодой возлюбленной, обязательно ли им расписываться. Романовская дала актеру свободу выбора, и как-то ночью он решился.

Ведущая шоу спросила гостью, как она сама решилась выйти замуж за пожилого человека.

«Так это же единственный человек, которого я люблю! Как же мне не выходить за него замуж? — удивилась вопросу Виталина. — Я настолько с ним была счастлива, что не думала, куда прогнозировать».

Напомним, что брак артистов продлился с 2016 по 2017 годы. Позже Джигарханян заявлял, что Романовская его обворовала.

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