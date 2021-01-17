«Да!»: Катя Клэп приняла предложение руки и сердца

Видеоблогер Катя Клэп скоро станет женой BadComedian. Об этом девушка написала в своем микроблоге.

«Я сказала: «Да!»», — такое сообщение появилось на личной странице в одном из последних постов знаменитости.

Напомним, еще недавно Катя Клэп и обозреватель кинофильмов BadComedian сообщили о том, что стали жить вместе. А теперь 29-летний избранник блогера преподнес возлюбленной кольцо одного из самых дорогих в мире ювелирных брендов.

«Как это неловко сейчас показывать. Раньше я рассказывала о всякой фигне на своем балконе, живя с родителями, только закончив школу. Как это назвать? Я выхожу замуж? Нет, мне не нравится это слово. Обручена? Да. И это не рофл и не кликбейт. Только не знаю, носить ли кольцо каждый день? Все-таки дорогое. Девочки, мальчики, Tiffany», — подтвердила информацию Клэп в своем YouTube-влоге.

Поклонники пары остались в восторге от новости о помолвке:

«Какие вы классные!»,«Теперь официально!», «Ура! Поздравляем!», «Этот день войдет в историю», «Ущипните меня, я сплю…»

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