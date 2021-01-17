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«Сложная работа»: Анастасия Костенко рассказала, что значит для нее любовь

26-летняя модель поделилась советом по сохранению гармонии в семье.

«Сложная работа»: Анастасия Костенко рассказала, что значит для нее любовь
Анастасия Костенко в роли ведущей. Фото: Instagram.com/kostenko.94

Жена футболиста Дмитрия Тарасова ответила на вопросы подписчиков в Stories личного микроблога. Анастасия Тарасова опубликовала свое мнение по поводу того, как нужно выстраивать романтические отношения.

Девушка отметила, что одних чувств мало. Для того, чтобы избежать измен, по словам Костенко, нужно интересоваться настоящими желаниями любимого человека.

«Любовь — это  самое прекрасное, что может случиться с человеком. Это добровольная, приятная, где-то сложная и трудная работа. Работа двоих. Страсть проходит там, где сидят сложа ручки и ножки. Такие мелочи, но это обмен энергией, теплотой. Женщина должна быть женщиной, а не эгоисткой», — подчеркнула Костенко.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко пообщалась с подписчиками. Фото: Instagram.com/kostenko.94

Анастасия добавила, что уже и не помнит, когда чувствовала себя в стрессовой ситуации. Молодая мамочка уверена, что во многом это случилось благодаря поддержке мужа. Телеведущая призвала девушек не тратить свое драгоценное время на переживания, потому что через неделю или месяц они покажутся всего лишь пустяками.

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