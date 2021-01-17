«Работать над отношениями»: Регина Тодоренко дала совет всем влюбленным

30-летняя телеведущая выразила свое отношение к браку и семье.

Участница шоу «Ледниковый период» Регина Тодоренко разместила в своем аккаунте признание в любви мужу — певцу Владу Топалову.

Ведущая авторского шоу «Регина+1» порассуждала на тему отношений и пришла к выводу, что к ним нельзя относиться, словно к работе.

««Работать над отношениями», — утверждают психологи. Но почему же я постоянно чувствую какую-то неприязнь к этой, уже казалось бы, аксиоме? Складывается впечатление, что отношения — это тяжелая подневольная деятельность», — отметила Тодоренко.

Сама Регина абсолютно уверена, что наслаждается каждым мгновением, проведенным с любимым человеком. Хотя даже у вечно улыбающейся артистки возникают разногласия с мужем:

«Нашему браку всего лишь три года, и во многом наши мнения расходятся, но обоюдное желание каждый день создавать любовь движет нами», — резюмировала Тодоренко.

Напомним, что и Регина, и Влад принимали участие в проекте Ильи Авербуха — «Ледниковый период». В шоу муж и жена выступали порознь. Некоторые зрители программы решили, что это приведет возлюбленных только к ревности и ссорам в браке. Однако подобного не произошло. Звездная пара по-прежнему счастлива вместе.

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