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«Мне бы такую»: поклонники Насти Каменских позавидовали Потапу

33-летняя певица показала постройневшее тело в купальнике цвета фуксия.

«Мне бы такую»: поклонники Насти Каменских позавидовали Потапу
Настя Каменских на отдыхе. Фото: Instagram.com/kamenskux

Исполнительница Настя Каменских в последнее время отдыхает на Мальдивских островах вместе со своим мужем — артистом Алексеем Потапенко, известным под псевдонимом Потап. В отпуске девушка не успевает менять купальники. От блестящих бикини до ярких боди — наряды артистки демонстрируют ее аппетитную фигуру. Недавно Каменских опубликовала в своем микроблоге кадры с утренней пробежки по песчаному пляжу. Для этого выхода знаменитость выбрала купальник ярко-розового цвета.

Настя сделала несколько эмоциональных фото. Примечательно, что пополняет контент артистки ее избранник. К слову, Потап пробует себя не только в роли фотографа жены, но и настоящего изобретателя-художника. За завтраком шоумен решил совместить приятное с полезным — поиграть и подкрепиться. Вот только вместо обычной тарелки Потап использовал купальник Каменских.

«Так удобно мне. И мне очень нравится сочетание цветов. Желтый и салатовый — отличный градиент получился! Художники меня поймут», — заявил Потап, комментируя наряд артистки.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап. Фото: Instagram.com/kamenskux

Стоит отметить, что многие поклонники Каменских всерьез начали завидовать украинскому продюсеру. Мужская часть фанатов певицы  буквально заваливает комплиментами знаменитость:

«Красивое лицо, сексуально тело», «Крашиха», «Ты такая красивая, напиши мне!», «Какая женщина, мне бы такую», «Хороша».

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