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«Йожит»: Рита Дакота рассказала об увлечениях бойфренда

30-летняя певица отдыхает с семьей на Бали.

«Йожит»: Рита Дакота рассказала об увлечениях бойфренда
Рита Дакота. Фото: Instagram.com/ritadakota

Исполнительница  Рита Дакота  уже давно забыла обиды прошлого брака с музыкантом Владом Соколовским и счастлива с клипмейкером Федором Бологаем. Пара вместе занимается спортом, устраивает романтические свидания и просто наслаждается присутствием друг друга. Недавно в Stories Риты появились кадры ее признания в любви своему избраннику.

Вначале Дакота продемонстрировала обстановку, в которой они с Белогаем находятся на Бали. Девушка отметила, куда бы они не пошли, повсюду их окружают благовония и свечи. Сама Рита активно практикует медитации с целебными травами. А ее возлюбленный, помимо вегетарианства, еще и увлекся йогой.

«Захожу домой,  а тут Федор йожит, жжет свечи и параллельно учится», — отметила старания бойфренда певица.

Сам Белогай добавил, подразумевая любимую:

«И малышку любит».

Федор Белогай
Федор Белогай занимается йогой. Фото: Instagram.com/ritadakota

Рита была тронута словами любимого. Она подчеркнула: «Обожаю своего мужчину!».

Напомним, ранее знаменитость заявляла, что намерена найти няню на время проживания на острове. Дакота отметила, что все силы тратит на дочь Мию. А уделить внимание бойфренду удается не так часто.

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Звездные отношенияйогаотдых на БалиРита Дакотароскошный отдыхувлечения звездФедор Белогай