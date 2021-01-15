«Светил любовью всему миру»: Селин Дион трогательно обратилась к мужу в годовщину его смерти

14 января исполнилось пять лет со смерти мужа и менеджера известной певицы Селин Дион Рене Анжелила. Мужчина умер от рака в 2016 году в возрасте 73 лет. Их брак длился более 20 лет, хотя разница в возрасте между супругами была в четверть века. В этом союзе родились трое детей.

В скорбную дату артистка опубликовала трогательный пост в Instagram, опубликовав фото рук, держащихся друг за друга.

«Нет ни дня, чтобы мы не думали о тебе. Сейчас мы обращаемся к тебе больше, чем когда-либо, чтобы ты направлял нас, защищал нас и продолжал присматривать за нами, — обратилась к покойному мужу 52-летняя певица. — И мы молимся, чтобы ты светил своей любовью всему миру, всем тем, кто сейчас переживает невероятно трудные времена. Ты навсегда в наших сердцах и в нашей жизни».

Добавим, что после смерти Анжелила артистка не вышла замуж во второй раз. Говоря «мы», она имеет в виду себя, старшего сына Рене-Шарля, которому скоро исполнится 20 лет, и 10-летних близнецов Эдди и Нельсона.

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