«Я не прощаю неуважение и недоверие»: Виталий Гогунский раскрыл причину развода с женой

Актера Виталия Гогунского (он же Кузя из «Универа») попросили конкретно обозначить причины его развода с женой Ириной Маирко. Напомним, недавно последняя рассказала журналистам, что ее бывший муж не платит алименты и не общается с их дочерью. Сам мужчина утверждает, что он оставил супруге все, и это она мешает ему общаться с ребенком.

В свежем интервью на YouTube-шоу «Алена, блин!» 42-летний артист признался, что в его браке не было взаимопонимания. А окончательно рассорили супругов совместные коммерческие проекты. Последней каплей был спектакль, который Виталий организовал под Новый год.

«Мы начали делать новогоднюю сказку, и там произошел конфликт, после которого я понял, что надо расходиться. Потому что был элемент недоверия. Я не прощаю неуважение и недоверие. Потому что, если человек тебе не доверяет, то есть ли смысл продолжать отношения? — рассказал Гогунский. — Произошел инцидент, она пришла и сказала: перепиши на меня счет своей компании, а то ты сейчас заработаешь деньги и исчезнешь».

Он предположил, что на такой шаг бывшую супругу подтолкнула ее подруга. Как бы там ни было, мужчина обиделся на это требование, не сумев принять такого отношения к себе. Проект не состоялся, и Виталию пришлось возвращать взятые на него кредиты, а сам он оставил жене с дочкой квартиру в Москве и созданный им ранее пассивный доход.

Напомним, Гогунский и Маирко прожили в браке два года, а до этого у них были долгие и сложные отношения, в перерыве которых мужчина успел жениться на другой девушке.

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