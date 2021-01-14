«Не бывает идеальных семей»: Екатерина Волкова поделилась мыслями о правильном браке

Звезду «Ворониных», актрису Екатерину Волкову спросили, что бы она пожелала себе в день свадьбы. Отвечая поклонникам, звезда сериалов отметила, что в 2021 году ее браку исполнится уже 11 лет, и за это время она с мужем прошли через разные эмоции.

«Не бывает идеальных семей, когда не ссорятся и не обижаются. Вы женитесь и сталкиваетесь лбами со своими установками, привычками, принципами и недостатками, — написала 38-летняя артистка в Instagram. — Настоящее супружество начинается, когда сходит флер романтизма и одурманенности, когда ты видишь своего суженого таким, какой он есть на самом деле. И здесь-то начинаются проблемы, преодолев которые, судьба сулит вам спокойную счастливую старость вместе».

По словам Волковой, такой сценарий возможен, если оба супруга стараются расти и меняться в лучшую сторону друг для друга. Нужно уметь отстаивать личные границы и одновременно уважать свою вторую половинку.

Екатерина отметила, что есть семьи, в которых муж и жена бесконечно воюют. В них случаются ругань, скандалы и даже драки, а перемирия случаются только тогда, когда стороны не хотят разговаривать друг с другом. В таких отношениях царит ненависть, но почему-то супруги годами остаются вместе, находя себе причины, чтобы не разводиться.

«Прожив в браке 10 лет, могу сказать, что я пересмотрела многие свои взгляды на жизнь, мужчин, отношения, обязательства в браке и способах совместного существования. Но впереди еще очень много работы над собой. Вот и все, что нам доступно — меняться самим. И надеяться, что по ту сторону человек с такой же осознанностью и готовностью сделать ваш брак крепче», — высказалась Волкова.

После всех этих рассуждений, она резюмировала, что в день свадьбы женщине стоит пожелать, чтобы ее муж оказался именно таким человеком.

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