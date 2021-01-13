Звезда «Довода» заступился за партнершу по новому фильму, которая на 12 лет младше него

После главной роли в «Доводе» 36-летний актер Джон Дэвид Вашингтон сыграл в черно-белой драме об отношениях «Малькольм и Мари». Картина должна выйти в западных кинотеатрах в январе, а 5 февраля появится на Netflix. Однако еще до своего релиза фильм начал получать критические отзывы. Касались они того, что партнершей восходящей звезды стала 24-летняя певица Зендая (сериал «Эйфория», «Человек-паук: Возвращение домой»), якобы у экранных любовников слишком большая разница в возрасте — больше 10 лет.

Перед выходом фильма журналисты издания Variety спросили у актера, как он отнесся к данной критике.

«Меня это не волновало, потому что она женщина, — ответил Вашингтон. — Люди увидят в этом фильме, насколько она женщина. У нее гораздо больше опыта, чем у меня в этой индустрии. Я в ней всего семь лет. Она здесь дольше, так что я учусь у нее. Я здесь новичок. Я сильно на нее опирался».

Мужчина поделился, что разговаривал с Зендаей насчет нападок от поклонников и удивился, насколько мудро и проницательно она реагировала на критику. Джон, который также является продюсером предстоящего фильма, заверил, что зрители увидят девушку очень зрелой, а сама история будет об том, что любовь универсальна.

Добавим, что эта картина явно будет претендовать на «Оскар» в нескольких номинациях.

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