В Китае женщина отменила свадьбу из-за маленького бюстгальтера, подаренного женихом

А мужчина сетует на родителей невесты, которые соврали ему о размере груди девушки.

В Китае размер бюстгальтера расстроил брак молодой пары. Женщина из провинции Гуйчжоу подала на развод после того, как получила от мужа традиционный подарок на свадьбу — нижнее белье. Стоит отметить, что супруги поженились после трех лет отношений, но торжественную церемонию с участием друзей и семьи устроили позже официального бракосочетания. И вот мужчина подарил своей жене привычный для этой страны подарок на свадьбу, но бюстгальтер оказался на два размера меньше, чем нужно.

Девушка, которую зовут Ло, впала в ярость, так как ее суженный Ян точно знал, какой у нее размер. По ее мнению, супруг сделал это нарочно, выказав ей свое неуважение.

«Я позвонила ему в тот вечер и сказала, что бюстгальтер слишком мал, а он ответил: «Ты не хочешь жениться? Если так, тогда верни мои деньги», — цитирует невесту издание Inkstone.

После такого Ло решила расторгнуть брак, и ее семья поддержала девушку. На свадебную церемонию явились только родственники жениха, а там уже ведущий объявил им, что торжества не будет и озвучил причину такого решения. Позже эта история стала вирусной в социальных сетях. Большинство пользователей встало на сторону невесты.

В свою защиту Ян рассказал журналистам, что в произошедшем виновата семья его возлюбленной, якобы она дала его родственникам неправильный размер бюстгальтера. Об ошибке жених узнал в ночь перед свадьбой и купить новый подарок ему было уже негде. Сам же он искренне хотел жениться на Ло, но не смог преодолеть разногласия между их семьями, которые накапливались уже давно.

Добавим, что свадебный подарок обошелся жениху в 11,3 тысячи долларов, также мужчина потратился на саму свадебную церемонию. СМИ сообщают, что девушка возместила бывшему супругу затраты на бюстгальтер и осталась довольна своим решением.

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