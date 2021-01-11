«Я как ветер»: Дима Билан наслаждается одиночеством на Мальдивах

Как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, Дима Билан улетел на новогодние каникулы на Мальдивы. Но пока другие знаменитости отдыхают в компании возлюбленных и детей, 39-летний певец на островах предоставлен самому себе. И это ему нравится.

«Я один, я как ветер… И я не могу сказать, что этот статус мне не по душе, особенно сейчас, здесь, после всех активностей и постоянного нахождения в толпе! Не хочу именно здесь шумных компаний, на то они и Мальдивы, чтобы выдохнуть!» — написал артист в Instagram, опубликовав фото под пальмой.

Дмитрий сравнил себя с персонажем Тома Хэнкса из фильма «Изгой», который оказался один на необитаемом острове. Певец подчеркнул, что ему просто необходимо уединиться. И действительно, на всех фотографиях с острова он запечатлен один.

А фанаты тем временем спрашивают в комментариях, почему артист не взял с собой Настю Петрову. В конце 2020 года пошли слухи, что победительницу шоу «Пацанки-5» и известного певца связывают отношения. Но на вопросы о девушке Билан подписчикам не отвечает.

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