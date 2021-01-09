«Папито и Мамасита»: Бородина с мужем устроили свидание в бассейне

Пара Курбан Омаров и Ксения Бородина уже не в первый раз устраивают «романтик» друг для друга. В этот раз муж и жена уединились на райских Мальдивских островах у бассейна. Знаменитости заказали огромные плавающие подносы в форме сердец. Примечательно, что поклонники телеведущей не узнали Ксению в ярком купальнике на свидании.

«Папито и Мамасита», — подписала Бородина чувственный снимок с отдыха.

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Для завтрака в бассейне наедине с бизнесменом Курбаном Омаровым Ксения выбрала изумрудный асимметричный купальник. В качестве дополнительных аксессуаров на телеведущей был пестрый платок.

Отметим, что фанаты пары остались в восторге от атмосферных кадров. А некоторые из подписчиков и вовсе приняли Бородину за голливудскую звезду:

«Откуда возле Курбана Кира Найтли появилась?», «Сила и хрупкость», «Вы очень крутые», «Вы очень красивая пара»,«Ксения красотка! Ничего лишнего ни внешне, ни в высказываниях, ни в поведении!».

Напомним, что не только Бородина и Омаров ходят на свидания на Мальдивах. Так, Ольга Бузова и Давид Манукян отпраздновали 17 месяцев отношений купанием в лепестках алых роз.

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