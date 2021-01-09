«Все друзья смеются»: Анна Хилькевич уехала в отпуск без детей

Жена бизнесмена Артура Волкова привыкла делиться со своими поклонниками советами по воспитанию детей. У Анны Хилькевич две дочери, которые постоянно требуют внимания молодой мамочки. Однако актриса понимает, что она не только мама, но еще и любящая жена. Для исполнительницы роли Марии Беловой в сериале «Универ» муж — очень важная составляющая ее жизни. Именно поэтому Анна решила подлатать брак и несколько дней провести только наедине с возлюбленным. Об этом Хилькевич рассказала в своем микроблоге.

Артистка объяснила, что очень долго они с мужем не моги решиться на то, чтобы оставить любимых девочек. Однако такой эксперимент, по мнению самой Анны, пошел их семье на пользу.

«Все друзья над нами смеются (по-доброму, конечно), потому что мы с Артуром уехали отдыхать без детей, вдвоем. Мы так классно провели эти пару дней — решили продолжать поддерживать эту традицию», — призналась Хилькевич.

Знаменитость уверена, что всем родителям иногда стоит взглянуть по-новому на романтические отношения:

«Проблемы в семье зачастую возникают именно из-за недомолвок и потери чувства безопасности в отношениях и привязанности. Поэтому всем парам я настоятельно советую выделять пару дней только друг для друга».

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