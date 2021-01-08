«Почему ты не мог сделать этого раньше?!»: Гвен Стефани огорчилась из-за отложенной свадьбы

Певица в шутку злится на своего жениха из-за того, что он так долго тянул с предложением руки и сердца.

51-летняя американская певица Гвен Стефани, более известная отечественным слушателям как вокалистка группы No Doubt, жалеет, что не может сыграть свадьбу в ближайшее время. В октябре она официально объявила в Instagram, что приняла предложение от своего возлюбленного — кантри-певца Блейка Шелтона. Звездная пара вместе с 2015 года, и слухи об их помолвке ходили уже давно, но артисты решили связать себя узами брака только сейчас, во время пандемии коронавируса.

Раньше в прессе обсуждали, что Стефани сама не спешит замуж после своего болезненного развода. К тому же, она якобы долго присматривалась к новому мужчине и к тому, как его примут ее трое сыновей от первого брака. Однако, придя на телепередачу Джимми Фэллона The Tonight Show 6 января, певица рассказала, что уже давно ждала предложения руки и сердца от Шелтона. По ее словам, они встречались достаточно долго, и в голове постоянно крутились мысли о том, что же будет дальше. Однако заветное предложение Гвен получила тогда, когда его совсем не ждала.

Но сейчас у женщины другая проблема — пара хочет сыграть свадьбу уже после окончания пандемии, а это значит, что торжество снова задержится не неопределенное время.

«Я сейчас думаю: Блейк, почему ты не мог сделать этого раньше?! Теперь у нас не может быть свадьбы из-за пандемии. Мы снова стоим на месте, ладно, потянем еще!» — в шутку рассердилась Стефани на шоу.

Напомним, певица 15 лет была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом. Развод с дележкой имущества и троих детей стал для нее очень болезненным.

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