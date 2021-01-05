«Делаем первые шаги»: Милана Тюльпанова переживает о взаимопонимании сына и нового бойфренда

Модель Милана Тюльпанова после неудачного брака и долгого поиска нового мужчины обрела свое счастье. Девушка активно публикует снимки с новым возлюбленным. Евгений, так представляет его племянница Любови Успенской, ни в чем не отказывает своей девушке.

Бизнесмен дарит Тюльпановой подарки и помогает восстанавливать здоровье. Недавно пара улетела на Мальдивы. Однако несмотря на семейную идиллию, у Миланы есть опасения. Связаны они с ее сыном от футболиста Александра Кержакова.

Молодая мамочка переживает, что ее трехлетний Артемий не сможет подружиться с пока еще чужим человеком.

«Вы видели, что мы делаем первые шаги ужиться все вместе. Сейчас next level для нашей новой ячейки общества. Мы летим вместе отдыхать! Я жутко переживаю! Как мне совместить в себе две мои роли: мама и заботливая любящая девушка? Как следить за Темой и одновременно уделять время Жене?» — объяснила ситуацию Тюльпанова.

Поклонницы модели решили помочь Милане и дали свои советы:

«Вы зря об этом думаете! Вы в первую очередь Мама! И это не ваша забота развлекать остальных», «Ваше время с Женей — когда ребенок у аниматоров под присмотром».

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