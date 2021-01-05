«Новогодний флекс»: Катя Клэп показала первые кадры семейной жизни с Бэдкомедианом

Одна из самых известных российских ютуберов — Катя Клэп — долгое время была одна. Девушка не делилась подробностями своей личной жизни.

Скрывал свои чувства и ее избранник — Евгений Баженов или Бэдкомедиан. Однако в 2021 году пара стала не только открыто говорить о своих отношениях, но и публиковать кадры совместной жизни.

Так, недавно на странице Кати Клэп появилось фото, на котором можно увидеть девушку и ее возлюбленного, сидящих в обнимку в квартире. 29-летний обозреватель кинофильмов в синих джинсах и красном свитшоте одной рукой обнимал свою девушку, а другой держал одного из общих питомцев. На коленях Клэп сидели еще две таксы и кот, а сама девушка позировала с удивленным лицом.

«Новогодний флекс», — подписала кадр знаменитость.

Поклонники пары остались в восторге, узнав о том, что пара съехалась.

«Мы дожили, девочки!», «Лучшая пара», «Ну, наконец-то! Первая совместная фотка в соцсетях! Милота!», «2021 начинается прекрасно!», «Нельзя быть такими милыми и органичными!», «Мы верили!», «Вся семья в сборе», — написали фанаты влюбленных в комментариях под фото.

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