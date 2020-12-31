«А где же девушка Влада?»: Соколовский улетел отдыхать с Дакотой и ее новым парнем

Бывшие муж и жена отправились встречать Новый год на остров вместе со своей дочерью.

Утром 31 декабря певица Рита Дакота поразила своих фанатов неожиданным фото. Девушка выложила в Instagram селфи из самолета, на котором запечатлела себя, своего бойфренда Федора Белогая, а на заднем плане красуется ее бывший муж Влад Соколовский, обнимающий их общую дочь Мию.

«Вот такой компанией мы полетели на остров. И это не шутки», — подписала снимок 30-летняя певица.

Она назвала эту поездку самым экстремальным путешествием в своей жизни и добавила, что летит вместе с близкими эконом-классом.

Очевидно, звезды решили отдохнуть и встретить Новый год за границей, а еще подарить трехлетней Мие счастливый праздник в окружении папы и мамы. Благородное стремление, но получается, что артистка поехала отдыхать в компании бывшего мужа и нынешнего парня одновременно. Дакота предвидела недоумение поклонников в комментариях, и оно действительно имеет место быть.

«Федор просто святой, видимо», «По вам сериал снять можно», «Фото года просто», «А где же девушка Влада?» — пишут комментаторы, хотя большинство из них просто радуются, что у Мии такие хорошие родители, сумевшие сохранить дружеские отношения ради малышки.

Напомним, что Дакота и Соколовский были женаты три года, а после развелись. В начале 2020-го стало известно, что у певицы появился новый молодой человек, а позже оказалось, что он знаком и даже дружит с ее бывшим мужем. Вот уж действительно «современная семья», как пишут в комментариях.

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