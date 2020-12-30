«Наверное, это сигнал»: Малахов рассказал, откуда берутся новости о его разводе с женой

По заверению телеведущего, с его браком все в порядке.

Семью Андрея Малахова и Натальи Шкулевой можно назвать образцовой среди звезд шоу-бизнеса, в публичное пространство никогда не просачивается информация об их скандалах и ссорах. Однако иногда в прессе появляются заголовки о том, что пара собирается разводиться. Откуда они берутся? Такой вопрос известному телеведущему задали во время YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Эти истории появляются раз в полгода. Учитывая, что я ничего не выкладываю (в Instagram, — прим. авт.) или очень редко выкладываю, понятно, что нужно сочинять», — ответил Малахов, поясняя поведение журналистов.

По его словам, пресса в погоне за трафиком выдумывает «утки», а он просто не хочет бегать по судам, подавая иски против выдумщиков.

«Наверное, это сигнал: «Андрей Николаевич, вам нужно выложить какие-нибудь совместные фото, чтобы всех успокоить, что вы не разводитесь», — иронично отметил мужчина.

После он заверил, что с его браком все хорошо, и никакого развода не намечается. Новый год ведущий собирается отмечать в кругу семьи и открывать подарки вместе с женой и сыном.

Напомним, что супруги женаты с 2011 года. В 2017-ом у них родился сын Саша.

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