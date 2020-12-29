«Выхожу замуж за того же человека»: Тарзан подарил Королевой кольцо за 9 тысяч долларов

Зрители получили возможность увидеть романтическое примирение певицы Наташи Королевой и ее мужа Тарзана. Устав от сплетен и внимания прессы, 47-летняя артистка укатила на африканский остров, чтобы принять участие в шоу на выживание «Племя» на канале «Пятница!». Звезда планировала «перезагрузиться» вдали от цивилизации, но ее супруг последовал за ней, чтобы не оставлять возлюбленную наедине с дикой природой.

В течение нескольких эпизодов шоу зрители наблюдали, как Королева и Тарзан ругаются и мирятся на острове. Пара отправлялась на поиски священного древа любви, Наташа падала с лошади во время романтической конной прогулки по пляжу. И вот в финальной серии, посвященной звездному семейству, Сергей Глушко собирается снова сделать предложение своей жене.

Для этой затеи он привез кольцо с редким и дорогим камнем танзанитом. Такое украшение стоит 9 тысяч долларов. Однако Королева не согласится на продолжение брака просто так — сначала она должна просить благословения у вождя племени, в котором живет.

«Я уже не думала и не гадала, что это может со мной произойти. Через 20 лет я выхожу замуж за того же человека, только на Занзибаре, в племени. Ну не удивительно ли?» — прокомментировала повторную свадьбу звезда.

Не пропустите последний выпуск шоу «Племя» о путешествие Наташи Королевой в Африку — 29 декабря в 21:00 на канале «Пятница!».

Предыдущие серии доступны для просмотра на сайте телеканала.

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