«Люблю стильную одежду»: Айза Долматова и Олег Майами показали, что носят на Бали

Бизнесвумен Айза Долматова уже давно увлекается хип-хоп культурой. Знаменитость даже записывает треки в этом стиле. Также Айза долгое время состояла в браке с репером Гуфом. Что тоже сказалось на вкусе исполнительницы. Именно поэтому Долматова обожает дреды, оверсайзные худи и спортивные джоггеры.

Недавно бизнес-леди уехала со своим избранником Олегом Майами жить на Бали. Теплый климат располагает носить минимум одежды. И Айза сменила свой гардероб. О том, какие вещи теперь предпочитает знаменитость, она рассказала в личном микроблоге.

Долматова разместила в одном из последних постов общую с Майами фотографию. На ней пара улыбается на камеру и позирует почти в одинаковых аутфитах. Так, сама Айза облачилась в белые микрошорты и серую футболку с надписью «Пусть наступают хорошие времена». А Олег выбрал защитного цвета футболку и бриджи. Также он дополнил образ солнечными очками с яркой оправой и панамкой в тон одежде.

«Запускаю марафон «Как круто одеваться, не тратя много денег». А вообще люблю я стильную одежду, именно как культуру! И носить, и создавать», — призналась Айза.

Поклонники возлюбленных по достоинству оценили образы Олега и Айзы в спортивном стиле:

«Вы невероятные», «Крутые», «Хорошо смотритесь», «Классно выглядите», «Классные футболки».

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