«Любовь без страданий возможна, но мне она неведома»: Ани Лорак высказалась об отношениях

В ноябре певица Ани Лорак выпустила новый клип «Страдаем и любим». Из текста песни можно заключить, что любовь и страдание всегда ходят рука об руку. После релиза песни у 42-летней артистки спросили бывало ли в жизни первое без второго.

«Любовь без страданий возможна, но мне она неведома, — с улыбкой призналась поп-дива изданию Grazia. — Для того, чтобы ее материализовать, мне кажется, нужно научиться любить прежде всего себя. Тогда будет ключ к пониманию другого человека, что позволит выстроить абсолютно здоровые отношения, в которых не будет места страданиям. Или хотя бы позволит минимизировать их в отношениях, где люди умеют слушать и слышать друг друга».

Певица подчеркнула, что данная песня — лишь одна история взаимоотношений, она не обобщает, что все влюбленные люди должны страдать. Сама звезда верит, что в мире есть любовь, в которой присутствуют верность, доверие и желание стать лучше для своей второй половинки.

В том же интервью Ани Лорак призналась, что нашла свой путь для преодоления разочарований и предательств — она выходит на сцену и делиться своими переживаниями со зрителями, аплодисменты которых дают ей ощущение спокойствия и защищенности. Добавим, что сама звезда, в отличие от многих ее коллег из шоу-бизнеса, не использует свои отношения ради пиара и не выставляет личную жизнь напоказ.

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