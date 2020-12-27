Вместе за руку: Анна Михайловская в ярком зимнем наряде прогулялась с возлюбленным по центру Москвы

Исполнительница главных ролей в сериалах «Молодежка» и «Капитанша» отметилась возле ГУМа с молодым человеком. Примечательно, что в Stories личного аккаунта Анны Михайловской можно было заметить, как вместе с этим же мужчиной актриса едет в одном автомобиле.

Напомним, ранее Михайловская отмечала, что теперь состоит в романтических отношениях. После развода с актером и отцом ее сына — Тимофеем Каратаевым — девушка долгое время скрывала подробности личной жизни. Спустя два года, Анна вновь обрела женское счастье. Однако имя и статус возлюбленного артистка не упоминает.

Отметим, что в одной из последних публикаций Михайловская разместила кадр прогулки по яркой столице. Не менее насыщенные оттенки Анна выбрала для своего зимнего лука. Знаменитость позировала в белоснежном укороченном пуховике и светло-голубых джинсах. А в качестве вязаных аксессуаров на Анне были розовые шапка и шарф. Также артистка отдала предпочтение маленькой сумочке на ремешке в тон куртке, а также светлым с металлическим блеском ботинкам на плоской подошве.

К слову, подпись к фото была вовсе не многословной. Михайловская, придерживаясь правила «счастье любит тишину», оставила только эмодзи в виде сердец.

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