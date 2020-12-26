«Вышла замуж»: Монеточка поделилась радостным событием личной жизни

Монеточка или Елизавета Гырдымова стала женой. Об этом поп-исполнительница сообщила на своей страничке в сети.

Девушка опубликовала снимок обручальных колец. На символических украшениях было выгравировано «Любовь слепа».

«Сегодня я вышла замуж», — без лишних слов и эмоций написала Лиза под фото.

Стоит отметить, что Монеточка не указала, где именно состоялась церемония бракосочетания. Однако на заднем плане снимка можно разглядеть пальмы.

Также ранее в СМИ появилась информация о том, что молодожены заселяются в vip-домик в Красной поляне. Стоимость которого составляет около 15 миллионов рублей.

Поклонники артистки не могли скрыть своего восхищения от увиденного:

«Поздравляю вас, котики!», «Наконец -то! Часики тикают », «Вот это поворот!», «Очень красивая пара».

Напомним, что впервые о своем романе с продюсером Виктором Исаевым Монеточка рассказала в эфире авторской программы Ивана Урганта. Тогда певица смущенно подтвердила, что 33-летний молодой человек значит для нее больше, чем просто наставник и бизнес-партнер.

Смотрите также: