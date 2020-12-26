«Счастье любит тишину»: Настя Петрова рассказала о своих отношениях с Димой Биланом

Одна из участниц проекта о перевоплощении трудных девушек в настоящих леди уже несколько месяцев заставляет переживать поклонниц артиста Димы Билана. Настя Петрова или Петруха не перестает мелькать в Stories и публикациях исполнителя. Однако никто из фанатов до сих пор не может разобраться, что между Димой и Настей.

После победы, которую предрекали многие артисты, в том числе и Билан, Настя Петрова продолжает общаться с победителем «Евровидения-2018». Отметим, что подробно и откровенно девушка рассказала о Билане после своего триумфа на телеканале Пятница.

«Я настоящая, а счастье любит тишину. Да и точных отношений нет. Цветами не встречают, но двери открывают», — ответила Петрова ведущей шоу «Алена, блин!».

Настя призналась, что на проекте они с Димой не общались. Дружба началась с простого сообщения от Билана. Он отправил по просьбе Насти ее фото после совместного выпуска. А далее Петрова предложила артисту попробовать снимать вместе видео для Тик-Тока.

««Да, да, давай», — очень эмоционально ответил», — вспомнила девушка слова Билана.

Также Настя призналась Алене Жигаловой, что часто бывает в загородном доме знаменитости. Было видно, что Петрова очень нервничала во время вопросов про певца. Позже она попросила ведущую узнать мнение самого Билана по поводу их отношений.

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