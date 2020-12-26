«Тепла и чистой любви»: Лиана и Арсений Шульгины запечатлели страстный поцелуй на прогулке

Беременная избранница сына Валерии недавно опубликовала в своем профиле совместные с мужем снимки. На фотографиях Лиана Шульгина крепко обнимает и целует Арсения. Примечательно, что животик возлюбленной молодого бизнесмена уже нельзя спрятать. Однако будущие родители и не делают этого. Шульгины не скрывают, что вот-вот увидят свою малышку.

Лиана все чаще стала делиться с подписчицами подробностями своих будней. Девушка показывает, как готовит комнату и кроватку для дочери. Напомним, ранее Шульгина рассказала о последнем узи, которое определило пол будущего ребенка Лианы и Арсения.

Пока муж занят делами на работе, Лиана не скупится на подарки для себя и своей сестренки. Девушки посещают самые дорогие бутики Москвы. А в выходные будущая мамочка демонстрирует обновки на прогулках с возлюбленным. В этот раз Шульгина похвасталась брендовой сумочкой в тон полусапожкам с акцентным «носом». Также на девушке можно было заметить полушубок шоколадного цвета. Под него Лиана надела приталенное вязаное платье миди молочного оттенка.

Пара сделала несколько кадров, на которых запечатлела страстный поцелуй возле ГУМа. На фото попал и Maybach Шульгиных.

«Желаю всем жить в мире и согласии, душевного умиротворения и спокойствия, тепла и чистой любви», — написала Лиана в комментариях к публикации.

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