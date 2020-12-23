«Маленькие победы»: Дарья Мельникова рассказала, как устраивает свидания с самой собой

Актриса заранее готовится к моментам, когда она может побыть одна - без мужа и детей.

22 декабря актриса Дарья Мельникова опубликовала в Instagram фотографию с бокалом вина и призналась подписчикам, что уже почти год ходит на свидания. Правда, речь идет о встречах не с мужчинами, а самой собой. Звезда «Папиных дочек», которая сама уже является матерью двоих детей, нечасто может позволить себе моменты тишины и уединения. Она призналась, что готовит их для себя чуть ли не за месяц, но оно того стоит.

«Этот сумасшедший год, кажется, каждому из нас подарил уникальный шанс — познакомится или заново с собой встретиться, — рассуждает 28-летняя актриса. — Сначала мои свидания были вечным «разбором полетов», затем я все больше стала прислушиваться к себе и отмечать маленькие победы».

Девушка спросила у своих подписчиков, устраивают ли они такие же свидания с собой. В ответ поклонники артистки стали отшучиваться. «Да, завтра вместе пойдем в «Икею», наберем всякой ерунды в дом», «Регулярно зовут на такие свидания. Но я не прихожу. Страшно», — такие комментарии появились в под постом Дарьи.

Напомним, что Мельникова уже семь лет замужем за актером Артуром Смольяниновым, у пары подрастают двое сыновей. Однако девушка практически не выкладывает в соцсети фотографии с мужем, оберегая личную жизнь. В своих интервью актриса отмечает, что ее избранник — хороший супруг и отец. В это можно смело поверить, если мужчина дает своей жене, пусть и нечасто, возможность побыть одной, отдохнуть от детей и перезагрузиться.

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