«С новосельем»: Милана Тюльпанова вместе с возлюбленным переехали в новый дом

27-летняя модель показала, как украсила квартиру к Новому году.

Племянница Любови Успенской Милана Тюльпанова после неудачных попыток обрести женское счастье все же смогла научиться заново доверять мужчинам. Недавно девушка сообщила поклонникам радостную новость в своем микроблоге. Оказалось, экс-избранница Александра Кержакова переехала в новую квартиру с бизнесменом Евгением. Фамилию мужчины девушка не разглашает. Апартаменты Тюльпановой находятся около Литейного проспекта, в самом центре Санкт-Петербурга.

Тюльпанова опубликовала фото в домашнем шелковом халатике и ночной повязке ему в тон. Знаменитость сидела на диване в новом доме и наслаждалась кружкой ароматного чая.

« Переезд, однако, — очень сложный процесс. Еще и половины вещей нет. Но меня уже можно поздравить с новосельем», — подчеркнула Милана.

Также в Stories блогера появились кадры того, как Тюльпанова украшала елку в новых апартаментах.

Отметим, что до этого девушка активно размещала фото дорогих подарков от своего кавалера по случаю выздоровления. Напомним, что Милана перенесла ковид. Когда телеведущей стало лучше, она вместе с Евгением отправилась на detox в Ленинградскую область. Сама Милана отмечает, что видит в избраннике поддержку и опору, которых ей так не хватало.

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