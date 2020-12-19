«С любимыми не расставайтесь»: Летучая принимала ванну под чтение мужа

Экс-ведущая «Ревизорро» разместила на своей странице в сети фотографию с Мальдив. Примечательно то, что это был не просто снимок с пляжа, а кадр совместного времяпрепровождения Лены Летучей с бизнесменом Юрием Анашенковым.

Телеведущая нежилась в ванной с пеной, а ее муж читал ей вслух.

«С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг!», — вспомнила Лена Летучая строки известного стихотворения в своем микроблоге.

Напомним, что знаменитость действительно не расставалась во время отдыха со своим избранником. Летучая уже не раз отмечала, что она просто обожает путешествовать в паре с Юрием. Из-за ограничений они стали делать это реже. Но зато сейчас как никогда они начали ценить каждую поездку и минуты, проведенные вместе на берегу океана или в горах.

Поклонники телеведущей только умилялись семейной идиллии Юрия и Елены:

« Детей бы вам поскорее, такая красивая пара, только деток не хватает! Тогда прорастете друг в друга по-настоящему » , «Какие славные », «Лена, это прекрасно!».

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