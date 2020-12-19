Роза Сябитова отметила, что нужно знать возрастным женихам при поиске молодых невест

Известная сваха Роза Сябитова призналась, что ей надоело слушать о желаниях возрастных мужчин найти себе молодых жен. Телеведущая отмечает, что нынешние невесты из хороших семей зачастую имеют прекрасное образование и не горят желанием связывать судьбу с теми, кто гораздо старше них. То есть, фокус внимания девушек сместился в сторону молодых людей. Телесваха считает, что это хорошо для общества: и любви будет больше, и детей.

«На что же могут рассчитывать возрастные женихи? На принцип равноценности партнеров, который гласит: для того чтобы сформировалась пара (как говорили в старину, произошла сделка), «цены» каждого из партнера должны быть примерно равны», — рассуждает телеведущая в Instagram.

По ее мнению, если у девушки имеются молодость, красота, образование, хорошая работа и надежная семья за спиной, то она на брачном рынке «стоит» объективно дороже возрастного партнера. В этом случае мужчина должен выплатить ей разницу в «стоимости» или искать себе равноценную пару.

В комментариях некоторые подписчики Сябитовой отметили, что она излишне мерит любовные отношения деньгами. Сваха ответила на это, что привыкла называть вещи своими именами и твердо отстаивать свою позицию.

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