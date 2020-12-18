«Воодушевлял и вдохновлял»: Амаль Клуни поблагодарила мужа за терпение к ее работе

Жена Джорджа Клуни уделяла слишком много времени своей книге, но ее благоверный проявил себя настоящим мужчиной.

Жена голливудского актера Джорджа Клуни — 42-летняя юрист по правам человека Амаль Клуни — трогательно поблагодарила звездного мужа за терпение. На днях женщина выпустила свою новую книгу о международном праве. На ее презентации в Сети адвокат рассказала, что написание этого текста стало серьезным испытанием ее отношений с супругом.

«Я знаю, что этот процесс казался ему бесконечным, — цитирует Амаль канал ETCanada. — Тем более, что я всегда была так уверена, что это «самая последняя редакционная сессия», а потом продолжала снова и снова! Написание книги происходило во всех местах его съемок и на протяжении всего процесса. Он был не только терпеливым, но и очень воодушевлял и вдохновлял… Мне действительно не нужен был еще один пример того, насколько он удивительный человек, но я его получила».

Так как Амаль выступала из своего дома, находясь на самоизоляции, то она была уверена, что Джордж слышит ее речь где-то на первом этаже. Поэтому прямо во время трансляции женщина громко сказала «спасибо», обращаясь непосредственно к мужу.

«Со своей стороны, я могу пообещать, что ради нашего брака больше никогда так не сделаю», — добавила госпожа Клуни, имея в виду долгое написание книги.

Напомним, что супруги поженились в 2014 году, с тех пор у них родились двое близнецов. Недавно Джордж Клуни рассказал, насколько неожиданным для него было рождение двойни.

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