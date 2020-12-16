Лана Дель Рей нашла жениха в приложении для знакомств

Похоже, «летняя печаль» окончилась. 35-летняя американская певица Лана Дель Рей получила предложение руки и сердца.

В понедельник, 14 декабря, исполнительница хитов Summertime Sadness и Dark Paradise выступила со своей новой песней на шоу Джимми Фэллона, и зрители передачи увидели на ее безымянном пальце многозначительное кольцо.

Позже источник издания People подтвердил, что певица обручилась со своим возлюбленным — 31-летним певцом Клейтоном Джонсоном. Артисты встретили друг друга в приложении для знакомств. С конца лета 2020 года Лана стала появляться в социальных сетях у молодого человека, хотя и не афишировала эти отношения. В частности, пара вместе отпраздновала Хеллоуин.

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Нельзя сказать, что избранник певицы особо известен. Ранее он пел и играл на гитаре в калифорнийской группе The Johnsons вместе с двумя своими братьями. Они записывали каверы и выкладывали их в YouTube.

Напомним, что в начале уходящего года Дель Рей рассталась с бойфрендом, который работал в полиции (наверняка, и с ним познакомилась через Интернет). Если отношения с новым возлюбленным действительно дойдут до свадьбы, то это будет первый брак для певицы. В ее жизни было несколько романов с музыкантами, но под венец она еще не ходила. Кто знает, может теперь ее песни станут повеселее…

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