Отношения на расстоянии: Рита Дакота рассказала, как ходила на дистанционные свидания

30-летняя певица Рита Дакота рассказала своим поклонникам, какие песни из ее альбома 2020 года «Стаи китов» посвящены ее нынешнему бойфренду Федору Белогаю. По словам девушки, вся история их отношений отражена в заглавном треке, но есть еще композиция под названием «Дети рейва», в которой описывается их любовь на расстоянии, когда Рита и Федор только переписывались.

Рассказывая о песне, артистка отметила, что многие люди не верят в подобные отношения, но она и ее молодой человек верят, потому что испытали подобное. Дакота заверила, что в тот период общения они не боялись потерять и не присваивали друг друга, от чего их роман был особенно ценным.

«Мы «ходили» на дистанционные свидания: он в Нью-Йорке, я в Москве, брали матчу, втыкали наушники, которые купили в ЛА (Лос-Анджелес, — прим. авт.), и слушали одну и ту же музыку, вот так «гуляя вместе» на разных концах Земли», — написала певица в Instagram.

Она добавила, что желает всем своим поклонникам хотя бы раз в жизни пережить подобные отношения.

Напомним, Рита Дакота пережила болезненный развод с певцом Владом Соколовским, с который познакомилась еще на проекте «Фабрика звезд». От этого брака у девушки осталась дочь Мия. Но в начале 2020 года стало известно, что артистка встречается с новым молодым человеком, который, кстати, знаком с ее бывшим мужем.

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