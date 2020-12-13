В обнимку с любимой: Олег и Марина Газмановы выбрали монохромные образы для зимней прогулки

Заслуженный артист РФ Олег Газманов не перестает удивлять поклонников своим стремлением к здоровому образу жизни. Несмотря на возраст, исполнитель устраивает силовые тренировки, правильно питается и, что немаловажно, много двигается. Именно поэтому в выходные Олег Михайлович вместе с женой стараются не залеживаться в постели, а скорее идут на прогулку. Фотографией из зимнего леса Газманов поделился на личной странице в Instagram.

Нужно отметить, Марина Газманова не отстает от мужа. 51-летняя избранница артиста разделяет любовь певца к активному отдыху. Марина плавает вместе с дельфинами в бассейне. Поэтому ранний подъем ради игр на свежем воздухе с псом для Газмановой не составляет труда. Тем более, что прогулка — отличный способ продемонстрировать новый образ. В качестве аутфита Марина выбрала белый утепленный комбинезон, а для мужа она подобрала красный болоневый костюм.

Поклонники пары остались в восторге от картины зимнего леса:

«Дед Мороз и Снегурочка», «Красивая пара, ваша жена прекрасно выглядит», «Чудесное фото, без фильтров и прикрас, красота вокруг и внутри».

Смотрите также: